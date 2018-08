Accident grav, patru copii raniți din cauza unui șofer baut

Horoscop 21 august. Zodia care va descoperi adevaruri dureroase. Viata i se schimba radical! Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 21 august 2018. Citește mai departe...

LIVE Ana Bogdan, in primul tur la New Haven: Simona Halep isi afla adversara ACUM Urmariti acum, in direct pe site-ul Ziare.com, partida dintre Ana Bogdan si Camila Giorgi, din primul tur al turneului de la New Haven:

Mama ducesei Meghan a renunțat la slujba de asistenta și se muta la Londra Doria Ragland, mama ducesei de Sussex, Meghan, intenţionează să plece din SUA şi să se mute în Marea Britanie pentru a locui mai aproape de fiica ei şi de soţul acesteia, prinţul Harry, potrivit tabloidului britanic Daily Express. Citește mai departe...

De ce pacientele cu infarct trebuie sa fie tratate de medici femei Medicii femei cresc şansele de supravieţuire ale pacientelor cu infarct, este concluzia la care a ajuns un grup de cercetători din Statele Unite. Citește mai departe...

Gabriela Cristea a luat foc: ”Mai, baiatule, ma deranjeaza atitudinea ta!” Gabriela Cristea l-a dat afară din emisiunea „Te iubesc de nu te vezi” pe unul dintre invitați, fiind enervate de felul în care acesta i-a răspuns. ”Mă deranjează amuzamentul de care dai dovadă!” Tânărul a mers în emisiune și a povestit că s-a iubit atât cu o fată, cât şi cu mama acesteia. Gabriela Cristea […] The post Gabriela Cristea a luat foc: ”Măi, băiatule, mă deranjează atitudinea ta!” appeared first on Cancan.ro.

Accident cu șase raniți, din cauza unui șofer beat! Patru dintre victime sunt copii Șase persoane, între care patru copii, au fost rănite, luni seara, după ce o autoutilitară în care se aflau, condusă de un șofer băut, s-a răsturnat, în zona localității Sipet, din județul Timiș. Pompierii din cadrul ISU Timiș au fost solicitați, luni seara, în zona localității Sipet, pentru a acorda primul ajutor medical pentru șase […] The post Accident cu șase răniți, din cauza unui șofer beat! Patru dintre victime sunt copii appeared first on Cancan.ro.

Primele declarații ale soției protestatarului mort: ”Mi-a povestit ca i-a dat sangele pe nas!” Soția bărbatului de 68 de ani care a murit în spital la câteva zile după protestele din 10 august, de la mitingul diasporei, a făcut primele declarații. Ea a dezvăluit ce i-a spus soțul ei când s-a întors de la București. Femeia victimei spune că soțul ei a avut probleme din cauza gazelor folosite de […] The post Primele declarații ale soției protestatarului mort: ”Mi-a povestit că i-a dat sângele pe nas!” appeared first on Cancan.ro.

Sase persoane au fost ranite in Timis dupa ce o masina condusa de un sofer baut s-a rasturnat Şase persoane, între care patru copii, au fost rănite, luni seara, după ce o autoutilitară în care se aflau, condusă de un şofer băut, s-a răsturnat, în zona localităţii Sipet, din judeţul Timiş.

Fetița de 9 ani a portarului naționalei Georgiei, Nukri Revishvili, a murit electrocutata! Tragedie în lumea fotbalului! Fiica de nouă ani a lui Nukri Revishvili, portarul naționalei Georgiei, a murit electrocutată. (Super oferte la accesorii gaming) Tragedia a avut loc chiar în curtea casei familiei fotbalistului. Potrivit LifeNews, fetiţa de 9 ani, pe nume Tatiana, a murit după ce a atins gardul electrificat al proprietăţii familiei Revishvili. (Console si […] The post Fetița de 9 ani a portarului naționalei Georgiei, Nukri Revishvili, a murit electrocutată! appeared first on Cancan.ro.