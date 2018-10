Accident grav pe DN1! Sunt doi morti si 6 raniti, traficul e blocat

ACCIDENT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua persoane, cetateni olandezi, au murit si 6 au fost ranite in accidentul din Breaza, judetul Prahova. Traficul pe DN1 este oprit, dupa ce patru masini s-au ciocnit. Potrivit reprezentantilor ISU Prahova, in accidentul din Breaza au murit doi cetateni olandezi, respectiv un barbat de 39 de ani si de o femeie de 46 de ani, scrie mediafax.ro. Sase persoane, intre care alti 2 cetateni olandezi, au fost ranite. Din primele informatii a reiesit ca patru masini s-au ciocnit pe DN1, in localitatea Breaza, judetul Prahova. Intervin 26 de subofiteri cu 3 autospeciale de descarcarare, o masina de stingere, 2 ambulante SMURD, o ambulanta de terapie intensiva mobila, o autospeciala pentru transport victime multiple si ...