Accident GRAV pe DN1. Trei masini s-au ciocnit violent

Grav accident in Ciolpani, in aceasta seara. Trei masini s-au ciocnit violent. Mai multe persoane sunt grav ranite, iar echipele de interventie au ajuns la fata locului. Potrivit primelor indformatii, sapte persoane au fost implicate, iar doua sunt incarcerate. Vezi si: EXCLUSIV! Accident rutier grav. Un microbuz de transport persoane a fost implicat La fata locului actioneaza patru ambulante SMURD, doua autospeciale de stingere si doua echipaje de descarcerare. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Ilfov, pe DN1 Bucuresti- Ploiesti, pe raza localitatii Tancabesti, a avut loc un accident in care au fost implicate 3 autoturisme(patrundere pe contrasens ...