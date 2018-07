Accident grav pe o autostrada din Austria. Doua microbuze romanesti au fost implicate

Accident 2 Un accident in lant s-a produs pe o autostrada din Austria, in care au fost implicate si doua microbuze cu romani. In urma accidentului au rezultat mai multe victime, dintre care doua victime sunt in stare grava la spital. Accidentul s-a produs luni seara, pe Autostrada A4, pe sensul de mers catre Ungaria. Doua persoane care se aflau intr-un microbuz cu numere de Romania au fost duse de urgenta cu un elicopter, la spital. Alte sapte persoane au suferit rani usoare, potriviti reprezentantilor Crucea Rosie din Austria. Vezi si: Accident GRAV in Dolj! O fata de 18 ani si soferul de 23 ani au murit pe loc Potrivit primelor informatii, soferul unui camion din Slovacia a incetinit din cauza traficului aglomerat de pe austorada, moment in care microbuzul inmatriculat in Romania nu a avut suficient timp sa franeze si s-a izbit puternic de camion. Un al ...