Accident grav pe o autostrada din Marea Britanie: Cel putin sase raniti

Am văzut luni propunerea legii parteneriatului civil înaintată activistul, pardon, ministrul Victor Negrescu. Un proiect realizat de CNCD și de activiștii de la ACCEPT. /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaSocial_ro.stiripesurse.ro.@ Article Placements.In Article SPS */ ...

O anchetă a început la o școală generală din Constanța, unde un profesor de muzică este acuzat că a postat pe Facebook imagini din vestiarul fetelor, în timp ce acestea se schimbau. Plângerea a fost făcută chiar de conducerea unității de învățământ.Citește și: Șeful Interpol Costa Rica DEZVĂUIE de c ...

Kiki Bertens a fost eliminata, joi, in optimile de finala ale turneului de la Linz.

Fiecare zi din lună, de la 1 la 31, are secretele ei, care îşi lasă amprenta asupra caracterului nostru şi asupra manierei în care abordăm viaţa, în multiplele sale aspecte. Citește mai departe...

Să vezi și să nu crezi! Dorian Popa a fost oprit în trafic de oamenii legii. Însă nu doar pentru a prezenta actele la control ci pentru a face și câteva… poze! Dorian Popa nu trece pe stradă neobservat! Și să nu credeți că doar fanii îl opresc pentru a face poze. Oamenii legii stau […] The post Motivul incredibil pentru care Dorian Popa a fost oprit în trafic de către oamenii legii appeared first on Cancan.ro.