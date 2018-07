Accident GRAV pe Valea Oltului! Opt persoane, printre care si un copil de 1 ani, au fost ranite

Accident google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier grav s-a produs astazi pe DN 7, in comuna Caineni. Politistii de la fata locului raporteaza 8 victime care vor merge la spital, printre care si un copil de 1 an. Momentan nu se cunoaste starea lor exacta de sanatate. Vezi si: Exclusiv! Accident rutier cu o victima in Capat CUG! In accident au fost impliacate 2 autoturisme. Se pare ca una dintre masini s-a angajat in depasirea unei coloane de masini, intr-o curba fara vizibilitate, cu marcaj continuu si a lovit frontal o masina care venea din sens opus, aceasta fiind aruncata din impact peste balustrada de protectie, in afara partii carosabile. Traficul este blocat total momentan. Daca ti ...