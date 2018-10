Accident groaznic in Turcia! Trei romani au murit

accident Turcia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin patru persoane, inclusiv trei turisti romani, au decedat in urma unui accident rutier produs pe o sosea din zona localitatii Kemer, in sud-vestul Turciei, informeaza presa locala citata de Mediafax. Trei TIR-uri implicate intr-un accident pe DN2 in aceasta seara, la Costesti. Traficul partial blocat Soferul unui microbuz, la bordul caruia se aflau patru turisti romani, a pierdut controlul vechiului si a iesit de pe carosabil, intrand intr-un copac de pe marginea soselei. Politia nu a stabilit inca cu exactitate cauza producerii incidentului, care a avut loc duminica dupa-amiaza, informeaza agentia Demirören Haber Ajansı (DHA). Trei romani, membri ai aceleiasi familii, au decedat la loc ...