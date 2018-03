Accident groaznic la podul IRA din Marasti. A intrat pe contrasens si s-a izbit in plin de o masina care circula regulamentar. FOTO

Accident IRA 2

Un cumplit accident rutier a avut loc in cursul zilei de vineri, 16 martie, in zona IRA din cartierul Marasti. Potrivit Ziar de Cluj, la fata locului au venit pompierii de la SMURD, 2 ambulante si 4 echipaje ale Politiei Rutiere. Una dintre masinile implicate in accident a iesit de pe strada Tulghesului direct pe banda a doua, iar cealalta masina venea din sens opus cu viteza mare. In urma impactului, una dintre masini a plonjat de pe pod.

In consecinta, in acest caz au fost efectuate cercetari si s-a intervenit in regim de urgenta pentru eliberarea zonei in vederea fluidizarii traficului.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.