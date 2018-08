Accident intre un autobuz și o mașina, in Craiova. Trei persoane ranite

Concurs amanat la Spitalul Municipal Mangalia. Iata cand va avea loc! Spitalul Municipal Mangalia anunţă modificarea calendarului de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post vacant de şef depozit I - Serviciul ATATI, după cum urmează: 1. data limită de depunere a dosarelor de concurs se modifică din 17.08.2018 în 21.08.2019, inclusiv, ora 13 ...

Accident rutier pe DN 1. Trei femei si un copil au ajuns la spital Trei femei şi un copil au ajuns la spital în urma unui accident rutier care s-a produs marţi pe DN 1, între localităţile Comarnic şi Gura Beliei, în care au fost implicate două autoturisme, relatează Agerpres. Potrivit informaţiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al IPJ ...

PSD o ataca in tandem pe Ecaterina Andronescu, dupa ce i-a cerut demisia lui Dragnea Organizaţiile PSD nu se dezic şi fac scut în jurul lui Dragnea, după ce Ecaterina Andronescu i-a cerut demisia! Cum? atacând-o pe Ecaterina Andronescu. Filialela din Hunedoara, dar şi primarul scetorului 5 s-au conformat deja. Citește mai departe...

Zeci de mii de pelerini, la manastirile din Maramures in ajunul sarbatorii Sfantei Maria Aproape 30.000 de pelerini se afla in ajun de Sfanta Maria la manastirile din judetele Maramures si Satu Mare, a precizat marti administratorul Catedralei episcopale Sfanta Treime din municipiul Baia Mare a Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului, Nifon Motogna.

Turcia interzice iPhone-urile. Ce se va intampla de acum inainte Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis că va boicota toate electronicele produse de americani, precum cele ale companiei Apple şi a oferit alternative necunoscute pentru produse de tipul iPhone, potrivit Bloomberg. Citește mai departe...

PSD Constanta se teme de posibile violente in timpul festivitatilor organizate de Ziua Marinei PSD Constanta a lansat marti seara un avertisment tuturor celor care participa maine la festivitatile organizate de Ziua Marinei, festivitati la care va fi prezent si presedintele Klaus Iohannis.

Decizia pe care a luat-o șoferul cu numere anti-PSD! Este vorba de fiul lui Răzvan Ştefănescu, şoferul maşinii cu număr de înmatriculare anti-PSD, a depus marţi o petiţie la Avocatul Poporului care vizează circumstanţele încălcării dreptului la libertate şi demnitate ale fiului său de 8 ani în timpul audierilor de la Poliţie. Anunțul a fost făcut de avocatul acestuia, Ioana Mateș, care a informat totodată că a

Motivul pentru care s-ar fi produs tragedia din Genova: "Podul a fost lovit de un…" Cel puţin 35 de persoane au murit după prăbuşirea unui segment suspendat al Autostrăzii A10 din Italia în apropierea oraşului Genova. Iar acum s-ar fi aflat motivul pentru care s-a produs tragedia din Geneva. Un român care locuieşte în apropierea podului dinGenova care s-a prăbuşit a relatat că totul ar fi pornit de la un fulger. Radu Gabriel a

Seceta a aruncat in aer piețele! Prețul cerealelor a crescut amețitor! Un nou record Prețul cerealelor a crescut amețitor, atingând un nou record. Asta din cauza secetei, care a lovit anul acesta numeroase zone ale lumii. După ce a atins pragul critic de 200 de euro pe tonă, luna trecută, cursul grâului pe bursă a terminat săptămâna în creştere cu 6%. Pe piaţa europeană, însă, cotaţia