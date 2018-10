Accident la intersectia dintre Aleea Topoloc si strada I.L. Caragiale (galerie foto + video)

Ilie Balaci venise special in Craiova pentru a urmari meciul dintre echipa lui Mangia si FCSB. Seara trecuta, Balaci a mers la un restaurant si la un club din Craiova alaturi de un bun prieten, un om de afaceri din Craiova.Gică Hagi este ȘOCAT, după moartea lui Ilie Balaci: Sunt bulversat total ...

Tragedie petrecuta in Spitalul Judetean Arad. Unul dintre cei mai cunoscuti medici cardiologi a murit in mod neasteptat,...

Vestea ca Ilie Balaci, Minunea Blonda de la Craiova Maxima, a murit in aceasta dimineata, la 62 de ani, a cazut ca un traznet si a intristat multa lume. Ca o coincidenta, Balaci a murit pe 21 octombrie 2018, in aceeasi zi in care Marcel Raducanu, un alt fotbalist talentat, a implinit 64 de ani. Cei doi erau prieteni buni, au jucat impreuna si la Nationala României.