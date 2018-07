Accident la Mina Lupeni: doi mineri, surprinși de o surpare in subteran

Doi mineri au fost răniţi în urma unei surpări care s-a petrecut miercuri în subteranul Minei Lupeni, din Valea Jiului, la aproximativ trei kilometri de intrarea în mină. “Primele date arată că salvatorii minieri au ajuns la locul în care s-a produs accidentul şi acordă primul ajutor celor doi răniţi. Unul este semiconştient, iar celălalt The post Accident la Mina Lupeni: doi mineri, surprinși de o surpare în subteran appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.