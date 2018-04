Accident la Topraisar. Doua masini implicate. Una s-a rasturnat. Persoane ranite. Ce a facut unul dintre soferi

Un barbat, de 31 ani, din Biruinta, a condus un autoturism, pe DN 38 in Topraisar, dinspre Negru Voda catre Constanta si ajungand in dreptul imobilului cu nr 7, din cauza nepastrarii unei distante de siguranta, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie, de 25 ani, din Techirghiol, in aceeasi directie de mers.In urma coliziunii, al doilea autoturism s-a rasturnat in afara partii carosabile din dreapta sensului de mers.A rezultat vatamarea corporala usoara a doi barbati de 38, respectiv 13 ani,din Biruinta, ambii pasageri din primul auto.Dupa producerea accidentului conducătorul auto de 31 ani a parasit locul faptei fara incuviintarea organelor de politie.