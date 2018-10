Accident mortal in Braila. Un tanar de 19 ani si-a pierdut viata

PMB a publicat regulamentul programului „Eco-voucher in schimbul unui autovehicul uzat” Primăria Capitalei anunţă că a publicat regulamentul programului de stimulare a eliminării din traficul bucureştean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere. Citește mai departe...

Primaria Capitalei da eco-vouchere de 2.000 de euro pentru a elimina "rablele" din Bucuresti. Vezi regulamentul Primaria Municipiului Bucuresti a definitivat si a publicat Regulamentul Programului de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere.

Presiuni uriașe pe Brexit Fostul ministru şi negociator-şef pentru Brexit al guvernului britanic, David Davis, le-a cerut duminică membrilor executivului condus de Theresa May să respingă planul acesteia privind Brexitul. Citește mai departe...

Nations League: Meciurile de duminica LIVE Urmariti in direct pe site-ul Ziare.com desfasurarea rezultatelor meciurilor de duminica din Liga Natiunilor, in runda curenta a acestei noi competitii lansate de UEFA in aceasta toamna, un prolog al preliminariilor clasice pentru EURO 2020, cu incepere de la ora 16.

Exercițiul Seism 2018. Fifor ofera asigurari: Spitalul de campanie ROL 2 extins este pregatit pentru a primi ranitii Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, a vizitat, duminică, spitalul de campanie de tip ROL 2 extins instalat, în ca ...

Doliu in lumea gastronomiei! Celebrul chef Dean Corbett a murit la numai 56 de ani Doliu în lumea gastronomiei, după ce Dean Corbett a murit la numai 56 de ani. Bărbatul a suferit un atac de cord şi a murit sâmbătă dimineaţa, a anunţat un membru al familiei sale. Dean Corbett a început să lucreze la Casa Grisanti şi Fifth Avenue la începutul anilor 1980, potrivit unei biografii de pe […] The post Doliu în lumea gastronomiei! Celebrul chef Dean Corbett a murit la numai 56 de ani appeared first on Cancan.ro.

Familie atacata in Australia de un cangur. O femeie a ajuns in spital cu plamanul perforat O familie din Australia a fost atacată de un cangur crescut chiar de ei, o femeie având plămânul perforat, iar soţul şi ...

Sarbatoare mare in familia Basescu! EBA iși boteaza astazi fetița! Sărbătoarea mare în familia fostului preşedinte Traian Băsescu!(Super oferta de angajare) Elena Băsescu și Cătălin Tomată îşi botează fetița. Ziua în care EBA e a ales să își creștineze micuța este una cu o semnificație importantă pentru credincioși, întrucât o cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de la botezul […] The post Sărbătoare mare în familia Băsescu! EBA își botează astăzi fetița! appeared first on Cancan.ro.

#ExercitiuSeism2018 Ministrul Mihai Fifor: Ne dorim sa achizitionam inca un spital de campanie pentru Armata Romaniei Ministrul Apărării, Mihai Fifor, prezent duminică la spitalul de campanie pe care MApN îl constituie în poligonul Centrului 70 Geniu Aviaţie din comuna Pantelimon, în cadrul exerciţiului "Seism 2018", a declarat că oficialii ministerului doresc înzestrarea Armatei cu încă o astfel de capacitate. ...