Accident! O fetița de 3 ani a murit, dupa ce a fost lovita de tableta pe care se uita

Pregatiri febrile pentru europarlamentare: fostul primar al Brașovului și-a anunțat CANDIDATURA Pregătiri febrile pentru alegerile europarlamentare ce vor avea loc anul viitor. Vineri, într-un comunicat de presă remi ...

Odată cu venirea toamnei, Mirabela Dauer și-a luat o pauză de la concerte și a mers să se bucure, timp de aproape o lună, de revederea unor prieteni dragi care sunt stabiliți peste Ocean. Cântăreața a dat lovitura la păcănele, a câștigat o sumă uriașă, cheltuind doar câțiva lei. De ceva timp, Mirabela și-a făcut

Piperea, previziuni negre: Fiscul pregateste executarea silita a sute de mii de romani. Concediile medicale nu se vor mai deconta Avocatul Gheorghe Piperea, vineri, într-o postare pe pagina sa de Facebook, atrage atenția că este în curs de derulare p ...

Răsturnare de situație în cazul Biancăi Hîncu, fata care s-a spânzurat la marginea Hușului, cu șireturile propriilor adidași. Potrivit informațiilor oficiale furnizate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Huși, sora victimei, Pamela, ar fi mințit. Anchetatorii au anunțat că, cel puțin până la venirea expertizei medico-legale, varianta cu „sinuciderea" nu închide cazul. Misterul morții fetei

Alex Velea și-a luat singur interviu și a răspuns întrebărilor incomode ???? puse chiar de el. Nonconformistul artist și-a postat pe YouTube interviul, iar fanii au putut afla informații mai puțin știute despre el. Omul Alex Velea este absolut normal și nu se sfiește să transmită asta. Viața de vedetă nu l-a schimbat în rău,

Carmen Dan, catre studentii Academiei de Politie: MAI este tinta unor atacuri. Nu trebuie sa va timoreze Ministrul de Interne, Carmen Dan, le-a spus studenţilor Academiei de Poliţie, în cadrul ceremoniei de depunere a jurământului militar, că nu trebuie să se lase intimidaţi de faptul că MAI este, în această perioadă, „ţinta unor atacuri”, mai ales pentru că instituţia este una puternică.

Dinamo si Sepsi deschid etapa a 10-a a Ligii 1 Betano Dinamo şi Sepsi deschid etapa a 10-a a Ligii 1 Betano. Partida are loc azi, de la ora 21:00, scrie Mediafax.Dinamo şi Sepsi se află în situaţii diametral opuse. Bucureştenii se clasează pe locul 10, cu 10 puncte după 9 etape, în timp ce oaspeţii sunt surpriza plăcută a începutului de sezon. Ocupă po ...

Premiera spectacolului 'Loochy și Moochy' deschide o noua stagiune de interior a Teatrului Masca din București Premiera spectacolului "Loochy și Moochy", regizat de Andreea Vulpe după o poveste japoneză, deschide, pe 6 octombrie, de la ora 19.00, noua stagiune de interior a Teatrului Masca din București, potrivit Mediafax.Inspirându-se dintr-o poveste japoneză, Andreea Vulpe scrie un scenariu antrenant pentr ...

Amenzi inedite pentru turistii din Venetia! Cat platesti daca te plimbi cu o bere intr-o punga Venetia poate sa fie numita si capitala amenzilor. Orasul italian cauta moduri pentru a reduce constant turistii, chiar ...