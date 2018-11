Accident rutier cu o autospeciala IPJ! Un politist a ajuns la spital

accident autospeciala politie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un politist a fost ranit dupa ce o autospeciala apartinand Inspectoratului de Politie Judetean - IPJ Vaslui a fost implicata, vineri, intr-un accident de circulatie produs la iesirea din municipiul Vaslui spre Barlad. Potrivit reprezentantilor IPJ Vaslui, in urma accidentului, un agent de politie in varsta de 30 de ani a fost ranit, suferind un traumatism la picior, el fiind preluat de o autosanitara a Serviciului de Ambulanta Judetean. ‘Din primele verificari, se pare ca un autoturism nu a acordat prioritate masinii de politie, care circula regulamentar, si cele doua autoturisme au intrat in coliziune. Colegul nostru a suferit un traumatism la picior si a ramas internat in s ...