Accident rutier grav in Constanta. Trei victime. Un BMW s-a infasurat pe stalp (galerie foto+video)

Cinci turisti au solicitat, sambata, ajutorul autoritatilor, dupa ce s-au intalnit cu un urs in zona montana dintre statiunile Azuga si Busteni. Totodata, cativa biciclisti au cerut ajutorul Jandarmeriei dupa ce au fost atacati de caini, langa o stana.

Doi cetăţeni români au fost arestaţi sâmbătă la New Delhi sub suspiciunea că au piratat conturile a peste 300 de utilizatori de ATM-uri din mai multe zone din India, informează poliţia, citată de Reuters. Citește mai departe...

Doi copii și patru adulți au fost răniți în această seară, în urma unui accident între două mașini produs pe DNE. 578, în județul Harghita, după ce un șofer neatent a pătruns pe contrasens, din cauza că nu a fost atent în timp ce conducea, transmite corespondentul MEDIAFAX. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Harghita […]