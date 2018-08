Accident rutier grav in Ialomita: Un tanar a murit, iar alte trei persoane sunt ranite

Campania #Fara penali in functii publice se apropie cu pasi repezi de final, dar continua cu motoarele turate la maximum, obiectivul principal devenind depasirea pragului simbolic de 1 milion de semnaturi. Tot simbolic, duminica se merge in Teleorman, fieful lui Liviu Dragnea.

Finalul de sezon estival se apropie, iar cine nu s-a "pârlit" îndeajuns o face pe ultima sută de metri. La fel, nudiștii. Plaja 2 Mai are sectorul ei pentru oamenii care nu dau doi bani pe slip sau sutien… Au invadat-o! Ghinion! Acolo sunt și copii…