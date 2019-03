Accident rutier grav in judetul Suceava. O femeia a murit si o alta a fost ranita

Duminică dimineață, în jurul orei 09:00, pe DN2, pe raza comunei Pătrăuți a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unei persoane și rănirea altei persoane.



Potrivit informațiilor, în accident au fost implicate 3 vehicule care circulau toate pe direcția Rădăuți-Suceava .



Din primele verificări efectuate s-a constatat că în depășirea unui vehicul condus de un tânăr de 22 de ani din municipiul Suceava s-a angajat șoferul unui alt autoturism condus de un bărbat de 55 ani. In acel moment, fără să se asigure a încercat să efectueze o manevră de depășire și șoferul unui alt autoturism in varsta de 60 ani din județul Galați. Acesta a fost acrosat de autoturismul care depășea regulamentar și proiectat în șanțul din partea laterală a drumului. În urma impactului a rezultat decesul unei femei de 58 de ani, soția șoferului, care se face vinovat de producerea accidentului. De asemenea o altă femeie aflata in autoturismul proiectat în șanț a suferit leziuni, fiind transportată la o unitate medicală.



Toti șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. S-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpa și vătămare corporală din culpă.