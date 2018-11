Accident rutier in judetul Ilfov. Un autoturism cazut in lac. Scafandrii la fata locului

Daniel Vasile, purtătorul de cuvănt ISU Bucureşti Ilfov , a declarat pentru cotidianul ZIUA de Constanţa, că un autoturism a căzut într-un lac în această dimineaţă." În aceasta dimineata, in jurul orei 8, un auto a cazut in lacul Vadu Mosu, in apropiere de comuna Berceni. În maşina se aflau conducatorul auto, o femeie, si copilul acesteia in varsta de 1 an.Mama şi copilul au reusit sa iasa pana la sosirea scafandrilor şi au fost preluate de un echipaj SABIF.Scafandrii au verificat autoturismul, nu au mai fost identificate alte persoane", a declarat Daniel Vasile, purtătorul de cuvănt ISU Bucureşti Ilfov.