Accident rutier in localitatea Miorita din judetul Constanta

Dana Chera, ex-Grecu, a aparut sambata, 28 aprilie, pentru ultima data pe sticla, in postura de prezentatoare. Cel putin pentru moment. Iar asta pentru ca intra in concediu de maternitate. Dana Chera va deveni mama pentru a treia oara la varsta de 40 de ani cu actualul ei sot, un medic stomatolog din Pitesti.

Fenomenul de îmbătrânire a populaţiei se adânceşte în România de la un an la altul. În actualul ritm, în 30 de ani, populaţia României va ajunge la nivelul anului 1950, iar în 2100 vom fi mai putini cu şapte milioane şi jumătate.

Brigitte si Ilie Nastase au fost printre vedetele care au marcat deschiderea sezonului de clubbing in Mamaia, in minivacanta de 1 mai. Bruneta, care a intentat divortul in februarie, a venit la brat cu ...