Accident rutier in statiunea Mamaia. O persoana a fost ranita. In ce stare este victima

La o luna de zile de la protestul violent din Piata Victoriei, romanii se organizeaza sa iasa din nou in strada, facand apel ca acea zi sa nu fie uitata.

Tara cu cea mai mare crestere a numarului de sosiri ale turistilor in Romania, in primul semestru al acestui an fata de aceeasi perioada a anului trecut, a fost Finlanda, dar numarul este mic, cele mai multe vizite fiind ale turistilor din Austria, potrivit Institutului National de Statistica (INS).