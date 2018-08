Accident rutier in statiunea Mamaia, pe trecerea de pietoni. Doi tineri, loviti de un autoturism (galerie foto)

Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a anunţat, luni seară, că nu va lua parte la turneul de la New Haven (SUA), pe care ar fi trebuit să-l înceapă din postura de favorită principală.

