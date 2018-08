Accident rutier la Harsova

Luna August ne aduce dinamism, provocări de tot felul și chiar dacă este vacanță în general, în particular va predomina senzația că avem multe și mărunte de făcut, că trebuie cumva să ne continuăm munca. Cele mai vizate Semne zodiacale sunt Leul, Vărsătorul, Fecioara, Taurul și Capric ...

Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, vineri, Curtea Constitutionala cerandu-i sa solutioneze conflictul juridic de natura constitutionala generat de decizia premierului Dancila de a-l lasa pe vicepremierul Paul Stanescu la carma Guvernului in perioada in care ea va pleca in concediu.