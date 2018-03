Accident rutier la Iasi! Un sofer beat manga a intrat pe contrasens si s-a izbit de o alta masina

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La data de 18 martie, in jurul orei 4.00, politistii rutieri au fost sesizati despre faptul ca pe str. I.C. Bratianu s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar unul dintre soferi este sub influenta alcoolului. Politistii s-au deplasat la fata locului, iar din primele verificari a rezultat ca un barbat, de 44 ani, in timp ce ar fi condus un auto pe str. I. C. Bratianu, din municipiul Iasi, nu ar fi adaptat viteza de deplasare, ar fi patruns pe contrasens si ar fi intrat in coliziune cu un auto. Soferul care ar fi patruns pe contrasens a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de peste 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat. Pe numele sau a fost intocmit dosar penal, pentru conducerea unui auto sub infl ...