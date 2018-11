Accident rutier pe Autostrada A1. Implicate doua autotrenuri. O persoana ranita

Liderul PSD, Liviu Dragnea, este citat astazi la ora 9.00 in fata Completului de 5 judecatori de la Inalta Curte, care trebuie sa judece apelul sau impotriva sentintei de 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman.

Un nou cutremur, cu magnitudinea 3,1, s-a produs în noaptea de duminică spre luni în judeţul Vrancea. Seismul s-a produs la ora 1.45, la o adâncime de 1117 kilometri. Cele mai apropiate orașe de epicentru sunt Nehoiu (47km), Odobești (48km), Covasna (53km), Panciu (54km) și Slănic-Moldova (55km). De la începutul acestui an, în judeţele Vrancea […]