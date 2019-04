Accident rutier pe DN1. Un microbuz in care se aflau 20 de persoane s-a rasturnat

Accident DN1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un microbuz a fost implicat, sambata dimineata, intr-un accident pe DN 1, la Nistoresti, doua persoane fiind ranite, a informat IPJ Prahova. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza cain judetul Prahova au avut loc in aceasta dimineata doua accidente de circulatie: - pe DN1, in zona localitatii Nistoresti, un microbuz (in care se aflau 19 persoane) s-a rasturnat in decor. In urma impactului, trei persoane au fost ranite. Circulatia nu este intrerupta; - pe DN1A, intrelocalitatile Cocorastii Colt si Stancesti, doua autoturisme au fost implicate intr-o coliziune frontala. Doua persoane au fost ranite, dintre care una este in stare critica. Traficul este opri ...