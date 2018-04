Accident socant! Motociclist decapitat dupa ce s-a lovit brutal de un indicator rutier

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un motociclist in varsta de 35 de ani, din Craiova, a murit marti, dupa ce a iesit cu motocicleta in afara carosabilului, iar in urma impactului cu un indicator rutier, barbatul a fost decapitat. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, un barbat in varsta de 35 de ani care conducea marti, in jurul pranzului, o motocicleta pe centura de nord a Craiovei dinspre Filiasi catre Bals, a pierdut controlul vehiculului din cauza vitezei excesive si a iesit in afara carosabilului. Motociclistul s-a lovit de un indicator rutier si de un camin de vizitare din beton, fiind decapitat, relateaza news.ro. La fata locului s-a deplasat si un echipaj SMURD, cadrele medicale constand decesul motociclistului. Poli ...