Accident socant! S-a infipt cu decapotabila in zidul unei case! Soferul a scapat ca prin minune

Un accident rutier produs sambata dimineata in localitatea Coconari, comuna Posta Calnau, s-a soldat cu ranirea unui tanar de 35 de ani. Soferul a pierdut controlul masinii pe soseaua acoperita cu criblura, a ajuns intr-un sant si apoi a ricosat in peretele unei case. Tanarul aflat la volanul unei masini decapotabile a ramas initial incarcerat, dar a fost scos dintre fiarele contorsionate cu ajutorul pompierilor. In momentul de fata, soferul se afla la Spitalul Judetean, unde primeste ingrijiri medicale.