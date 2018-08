Accident teribil cu fanii echipei Barcelona din Ecuador! Zeci de oameni au fost raniti si mai multi si-au pierdut viata

Accident Ecuador google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 12 persoane si-au pierdut viata si alte 30 au fost ranite intr-un accident petrecut in Ecuador. In autocar se aflau fanii echipei Barcelona Sporting Club, echipa din prima liga. Fanii calatoreau din orasul andin Cuenca (sudul tarii) catre Guayaquil (sud-vest), oras de coasta in care isi are sediul clubul Barcelona, dupa ce au asistat la un meci disputat de favoritii lor in campionatul national, incheiat la egalitate 1-1. Accidentul, ale carui circumstante nu au fost stabilitate deocamdata, s-a produs pe soseaua dintre Cuenca si localitatea Molleturo. Conform unor informatii preliminare ar fi fost vorba de „o rasturnare a vehiculului”, care a provocat moartea a 10 dintre pasageri, insa un ...