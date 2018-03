Accident teribil in Italia! Microbuz cu numere de Iasi, facut praf dupa ce a intrat cu viteza sub un TIR

incidente arino dolo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Accidentul s-a produs in interiorul spatiului de oprire de la Arino Vest, pe autostrada A4, in directia Venezia – Padova, intre un camion si un microbuz romanesc cu numere de Iasi. Trei persoane au fost ranite, toti pasageri ai microbuzului. Din primele cercetari rezulta ca vinovat ar fi soferul microbuzului, care a intrat cu viteza foarte mare de pe autostrada sau a avut un moment de neatentie si a intrat intr-un TIR care stationa. La locul accidentului au intervenit ambulante, militarii de la Polstrada si pompierii de la unitati din Mira, Mestre si Padova, care au extras persoanele din microbuzul care a ajuns sub TIR. Din fericire, cei trei raniti nu sunt sunt grav raniti. Traficul ...