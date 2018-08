Accident teribil in judetul Tulcea. Minori grav raniti. Un tanar mort. Cel mai mic dintre ocupanti a ramas fara un picior. Cine conducea masina (galerie foto)

Mii de refugiaţi rohingya au manifestat sâmbătă pentru a cere dreptate, manifestaţie ce a avut loc cu ocazia împlinirii unui an de la exodul lor masiv din Myanmar către în ţara vecină Bangladesh din cauza persecuţiilor împotriva lor, relatează AFP, potrivit Agerpres.''Cerem din partea ONU să se facă ...

Linia 41 de tramvai este suspendata sambata si duminica pentru lucrari de revizie. In locul acesteia, va functiona linia naveta de autobuze 641.

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a murit, iar alți doi, de 16, respectiv 17 ani sunt răniți grav, în urma unui accident produs în timpul nopții de vineri spre sâmbătă, între localitățile Cataloi și Nalbant, județul Tulcea, de băiatul de 17 ani, care conducea mașina chiar dacă nu avea permis. Potrivit ISU […]