Accident TERIBIL la cursa de F3 din Macao - Monopostul condus de Sophia Florsch a zburat in zidul de protecție. Care este starea pilotului / FOTO & VIDEO

Sophia Florsch, pilot german în vârstă de 17 ani, a fost protagonista unui accident teribil, duminică, la Grand Prix-ul de F3 de la Macao. Ea a suferit o fractură la coloana vertebrală, informează L’Equipe, conform news.ro.

Accidentul s-a produs în turul patru al cursei. În plină viteză, monopostul condus de Florsch a zburat în zidul de protecţie, la un viraj.

Spitalul din Macao a anunţat că sportiva este conştientă şi în afara pericolului, însă a suferit o fractură la coloana vertebrală.

Sophia Florsch a postat un mesaj pe Twitter, în care a precizat că se simte bine şi că va fi supusă unei intervenţii chirurgicale. “Vreau doar să vă anunţ că sunt bine, dar voi fi operată mâine dimineaţă. Vă mulţumesc tuturor pentru mesajele de susţinere”, a notat ea.

Sophia Flörsch huge crash at Formula 3 Macau Grand Prix.

"No official updates regarding Flörsch's condition, or the state of anyone at the crash site, have been given."#SophiaFloersch #MacauGP #MacauGrandPrix #Formula3 pic.twitter.com/wG0SKVqJiz