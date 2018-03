Accident teribil pe autostrada A4 Italia, un microbuz romanesc a intra cu viteza sub un TIR stationat

incidente arino dolo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Accidentul s-a produs in interiorul spatiului de oprire de la Arino Vest, pe autostrada A4, in directia Venezia – Padova, intre un camion si un microbuz romanesc. Sunt 3 raniti, toti pasageri ai microbuzului. Din primele cercetari rezulta ca vinovat ar fi soferul microbuzului, care a intrat cu viteza foarte mare de pe autostrada sau a avut un moment de neatentie si a intrat intr-un TIR care stationa. La locul accidentului au intervenit ambulante, militarii de la Polstrada si pompierii de la unitati din Mira, Mestre si Padova, care au extras persoanele din microbuzul care a ajuns sub TIR. Din fericire, cei trei raniti nu sunt sunt grav raniti. Traficul pe autostrada nu a fost oprit. CITES ...