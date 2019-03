Aceasta batrana din Iasi sta de cinci zile in UPU. Nu are adapost si are nevoie de ingrijiri medicale

UPU google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie in varsta de 78 de ani care a petrecut toata iarna la adapostul din C.A. Rosetti a fost trimisa in data de 8 martie la UPU Iasi cu escare de gradul 4 la nivelul soldurilor. Aceasta rana nu necesita internare ci doar pansata si ingrijita acasa dar, din moment ce batrana nu are unde sa se duca, situatia acesteia este incerta. Vezi si: Ieseanca transportata de urgenta la spital. A incercat sa-si puna capat zilelor Din pacate pentru ea, nici cei de la adapost nu o mai primesc inapoi, iar toate centrele medico-sociale din Iasi sustin ca nu mai au locuri. In aceste conditii, aceasta femeie sta de 5 zile in UPU in speranta ca se va gasi un loc si pentru ea in adaposturile de specialitate. Da ...