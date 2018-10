Aceasta lege ii va pune la punct pe soferii care urca bauti la volan! Vor fi obligati sa conduca doar masini dotate cu acest dispozitiv

Alcool stop google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un proiect de lege depus de 28 de parlamentari in Senat vizeaza soferii care au fost prinsi la volan sub influenta bauturilor alcoolice. Acestia vor fi nevoiti sa conduca timp de 180 de zile doar autoturisme care sunt dotate cu “Alcool-Stop”. “Alcool-Stop” este un dispozitiv care opreste motorul autoturismului atunci cand detecteaza alcool in aerul expirat. Omologarea si montarea dispozitivelor vor fi efectuate de Ministerul Transporturilor. De asemenea, tot Ministerul Transporturilor se va ocupa de formarea si atestarea profesionala a personalului care va realiza montajul si inspectia aparatelor. Aceasta propunere legislativa propune ca in OUG 195/2002 privind circulatia pe drumu ...