Aceasta mama din Arad si-a vandut baiatul de 11 ani unor pedofili. Unul dintre barbatii care l-au abuzat pe minor este insurat si are, la randul lui, copii. Continuarea...

Caz infiorator petrecut in judetul Arad. Un copil de 11 ani a fost violat in repetate randuri, in ultimii doi ani, de doi pedofili, cu acordul mamei sale, pentru bani. Cei trei indivizi au fost retinuti de politisti in cursul zilei de marti.

„Politistii Sectiei nr. 1 Politie Rurala Arad au retinut trei persoane, o femeie si doi barbati, cercetati pentru comiterea infractiunilor de viol in forma continuata, corupere sexuala si rele tratamentente aplicate minorului”, au anuntat reprezentantii IPJ Arad.

In perioada 1 iulie 2016 – 1 aprilie 2018, doi barbati de 43, respectiv 21 de ani, din Zadareni si Felnac, prin constrangere fizica si psihica, au intretinut relatii sexuale in repetate randuri, cu un minor de 11 ani, profitand de imposibilitatea acestuia de a-si exprima vointa, au precizat politistii.

Unul dintre pedofili este insurat si are, la randul lui, copii

Mai mult decat atat, copilul a fost violat timp de doi ani cu acordul mamei sale, de 49 de ani, au mai aratat oamenii legii. Femeia ar fi obtinut bani de pe urma violurilor la care ii era supus copilul. Unul dintre barbati, nascut in 1974, este casatorit si are doua fete.

Rasturnare de situatie in cazul tinerilor care au batut un batran in Brasov. Ce se va intampla cu ei

Cei doi tineri care au batut un batran intr-un pasaj din municipiul Brasov raman dupa gratii! Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov au dispus, miercuri, schimbarea incadrarii juridice de la „lovire si alte violente” la „tentativa de omor”.

Potrivit unui comunicat de presa transmis de procuror sef sectie urmarire penala in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, Adrian Aldea, cei doi inculpati au prevazut posibilitatea suprimarii vietii batranului, pe care nu au urmarit-o, dar au acceptat-o.

„Inculpatii se afla in stare de arest preventiv, din data de 1 aprilie 2018. Dosarul penal a fost declinat de catre procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, fiind inregistrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov la data de 10 aprilie 2018.

Cercetarile continua in cauza pentru lamurirea tuturor imprejurarilor de fapt si in vederea raspunderii judiciare. Actele de urmarire penala in prezenta cauza s-au efectuat cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Brasov-Serviciul de Investigatii Criminale”, potrivit documentului citat.

Batranul agresat in pasaj, in varsta de 68 de ani, se afla in continuare internat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, unde a ajuns imediat dupa agresiune.

Din punct de vedere medical starea acestuia este buna, i s-au facut si investigatii psihiatrice si o evaluare medicala finala. Dar nu poate fi externat pentru ca nu au ajuns de la Focsani, locul de domiciliu al batranului, rezultatele unei anchete sociale pentru a vedea unde va locui dupa externarea din spital.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.