Aceasta masura radicala va afecta tot traficul din Iasi. Planul primariei schimba toate regulile de circulatie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un nou proiect care poate schimba in totalitate traficul din municipiul Iasi prinde contur • Municipalitatea a luat in calcul decongestionarea unor intersectii extrem de aglomerate la orele de varf printr-o simpla manevra • Vizate sunt tocmai zonele tranzitate de raul Bahlui si folosite in special de biciclisti si pietoni Un nou proiect de trafic in municipiul Iasi poate prinde contur in perioada urmatoare. Municipalitatea a luat in calcul o decizie care poate duce la fluidizarea traficului din intersectiile aglomerate din oras, vizate fiind zonele pe unde trece raul Bahlui. In mai multe randuri s-a discutat ca pistele de biciclete de pe Splai Bahlui in dreptul podurilor sa beneficieze de o subtraversare pentru ...