Aceasta metoda de spalare o cunosc foarte putini! De cand am descoperit acest truc, lenjeria mea este imaculata si placut mirositoare

Sa fim cinstiti, una dintre cele mai putin imbietoare sarcini din casa este spalatul rufelor. Trierea inevitabila a hainelor murdare este enervanta, pare sa nu se mai termine niciodata, insa este necesara, fara indoiala. Cea mai urata parte este ca trebuie sa iti dai seama cum trebuie spalate si curatate diferite piese vestimentare, in functie de material, culoare… etc.

Uneori, hainele pot fi patate sau uleioase, urmeaza apoi prosoapele, cearceafurile, albiturile, hainele colorate si orice altceva care necesita o atentie sporita. In schimb, pentru toate aceste diferite situatii exista numeroase produse de curatate, cum ar fi detergenti si balsamuri pentru haine, produse pentru lenjerie, produse de inlaturare a petelor, inalbitori si multe altele. Ele actioneaza rapid, insa nu ai nevoie nici macar de jumatate din produsele mentionate, intrucat acestea pot fi usor suplinite de otetul alb. Otetul alb iti ofera posibilitatea de a spala simplu si rapid.

Cum se face asta?

Iata mai jos o lista de intrebuintari a otetului alb, produs care va face rufele mai curate, mai moi, mai parfumate si mai putin sifonate!

Curata si da stralucire culorilor – Pe langa detergentul obisnuit, pune in masina de spalat niste otet alb, care sa fie utilizat in timpul ciclului de clatire. Pentru compatimente mai mari foloseste 1/2 de cana, iar pentru compartimente mai mici 1/4 cana de otet alb.

Inlatura petele de transpiratie – Inainte de spalare, stropeste petele cu niste otet alb, apoi spala-le in mod obisnuit.

Inlatura petele dificile – Peste noapte, pune hainele la inmuiat intr-un lighean cu apa calda si 1/2 cana de otet, iar a doua zi, spala-le in mod normal.

Deodorizare – Otetul are proprietatea naturala de neutralizare a mirosurilor, asa ca face minuni in eliminarea “aromelor” neplacute, de la mucegai, pana la fum si parfumuri.

Inlatura rezidurile formate – Detergentii pudra au minusul de a lasa reziduri dupa folosire, dar daca adaugi jumatate de cana de otet alb, poti atat sa le elimini, cat sa le si previi.

Balsam de rufe – Toarna putin otet in compartimentul pentru balsam si vei observa diferenta.

Haine Delicate – Umple chiuveta, cada sau un lighean cu apa calda, apoi adauga 6 linguri de otet alb. Spala la mana rufele delicate si inmoaiele timp de 30 de minute, inainte de clatire si uscare.

Curata masina de spalat – In aceasta situatie, nu depozita haine in masina de spalat, pur si simplu adauga o cana de otet alb in compartimentul pentru detergent si programeaza masina la temperatura mare.

Cand a terminat, toate rezidurile vor fi disparut. Otetul alb poate face, practic, tot ce ai nevoie in materie de spalare si curatare a hainelor, iar alt produs de care ai putea avea nevoie ar fi detergentul. Folosirea otetului te poate ajuta sa economisesti bani si sa elimini acele produse din comert, pe baza de chimicale, nocive si iritante. Incearca-l data viitoare cand pui la spalat, si vezi care vor fi rezultatele!

