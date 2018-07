google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bine de stiut: aceasta planta detoxfianta previne cancerul de colon, hemoroizii si intareste vasele de sange – Loboda, cunoscuta si sub denumirea de spanacul francezului sau spanac nemtesc de munte, este folosita, inca din antichitate, pentru deosebitele proprietati detoxifiante si antioxidante. Planta contine glucide, celuloza, proteine, substante minerale (potasiu, fosfor, calciu), acidul oxalic liber, pigmenti clorofilieni si carotenoizi. Loboda are cantitati semnificative de vitamina K si de doua ori mai multa vitamina C decat lamaia sispanacul. Frunzele ei au un gust usor sarat si acrisor si o textura fina. Sunt folosite in special in bucatarie, in salate, borsuri, ciorbe sau placinte si ca remediu natural in medicina ...