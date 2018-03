Aceasta profesoara pleca linistita de la scoala unde lucreaza, dar cinci barbati o asteptau la iesire. Ce a urmat

„Mama mea e profesoara de 15 ani la aceeasi scoala. Cartierul in care e scoala unde preda mama mea e unul rau famat. In fiecare noapte se aud batai si tipete. Mama, puternica din fire, nu a vrut niciodata sa renunte sa predea in cartierul ala. Simtea ca are o datorie fata de elevii ei.

Cand a inceput sa predea, in prima ei clasa, erau cinci baieti la 12 – 13 ani. Toti veneau din familii extrem de sarace. Viitorul lor era incert. In pauze desenau masini de lux si alte lucruri la care visau. Toti cei cinci i-au promis mamei mele ca, atunci cand vor avea masini o vor invita la o plimbare.

Peste vreo opt ani, mama ramasese la scoala sa noteze cateva lucrari si n-a observat ca deja incepuse sa se intunece afara.

A iesi repede catre masina ei din parcare. Langa masina ei, un grup de barbati se sprijineau de masina vecina. S-au ridicat si au inceput sa se indrepte catre ea. Mama a inceput sa fuga si isi cauta in geanta spray-ul cu piper. Mamei i s-a parut ca unul dintre barbati avea o arma la sold.

Barbatii au prins-o din urma si unul dintre ei i-a spus:

– Doamna, trebuie sa va plimbam putin cu masina!

Mama credea ca urmeaza sa fie rapita. Unul dintre barbati s-a prezentat si i-a spus mamei ca ei sunt cei cinci baieti de acum 8 ani si ca au venit sa-ti tina promisiunea.

Au scos-o pe mama la un restaurant luxos si i-au platit cina. I-au povestit ce au facut de cand au terminat scoala. Doi dintre ei erau la facultate si ceilalti trei incepusera o mica afacere, un atelier auto. Nu ajunsesera bogati, dar isi depasisera conditia si aveau o viata decenta.

Fostii elevi au mamei mele au adus-o acasa si mama mi-a povestit totul.”

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.