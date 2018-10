Aceasta zodie iubește cel mai mult. Nu vei gasi nicaieri o dragoste mai mare!

Scandal și bătaie în apropiere de gara Slatina, județul Olt! Un bărbat de 44 de ani a murit, iar altul este internat în stare gravă, după o încăierare care a avut loc în timpul nopții de vineri spre sâmbătă. Criminalul a plecat de la locul crimei și este căutat de polițiști. Potrivit purtătorului de cuvânt […] The post Bătaie în gara Slatina! Un bărbat a murit, iar altul este în stare gravă. Criminalul este de negăsit appeared first on Cancan.ro.