Acest clip video a facut ravagii in toata biserica romaneasca! Aseara, trei preoti celebri au fost aruncati in spatele gratiilor! Sentinta bomba la Curtea de Apel Iasi!

• Trei preoti care credeau ca pot conduce Episcopia au ajuns aseara in spatele gratiilor, dupa o decizie a judecatorilor de la Curtea de Apel Iasi • Aceasta decizie a rasturnat toate planurile facute de Sebastian-Cristi Jitaru, Gheorghe Damian si Razvan Mihail Bumbu • Acestia sperau sa fie achitati • Decizia va ramane cu siguranta in istoria Bisericii Ortodoxe Romane, avand in vedere ca este implicat unul dintre inaltii prelati, mai exact episcopul Husilor • Un martor-cheie in acest proces a sustinut ca a ramas foarte tulburat cand a vazut imaginile compromitatoare cu episcopul Corneliu Barladeanu Ieri dupa-amiaza, trei preoti care se credeau foarte influenti in zona Moldovei au ajuns ...