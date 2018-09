Acest cuvant din limba romana are conotatii obscene, dar putini stiu acest lucru!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Care/pe care, numai, decat - sunt mici capcane ale limbii romane in care cad multi, fara sa isi dea seama ca au gresit pe undeva. Insa schimbam profilul si ajungem la originea cuvintelor. Unul din cele mai frumoase cuvinte, menit sa scoata in evidenta o actiune care sugereaza afectiunea, are origini obscene. Verbul “a dezmierda” are legatura cu injuratura “merde” din limba franceza. Daca in prezent “a dezmierda” are sensul de “a alinta”, initial sensul sau era acela de “a curata de excremente”. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. capcane ...