Acest gest pe care il fac multi oameni poate provoca pneumonie

Oamenii de stiinta trag un semnal de alarma! Un gest pe care il fac foarte multi oameni poate cauza pneumonie. Potrivit unui nou studiu, publicat in European Respiratory Journal, daca te scobesti in as te poti imbolnavi de penumonie. In momentul in care iti introduci degetul in nas, in organism poate intra o bacterie ce cauzeaza pneumonie. Experntii le recomanda parintilor sa curete in mod constant mainile si jucariile copiilor pentru a-i proteja si pentru a evita raspandirea bacteriei la alte persoane. Vezi si: Medicul iesean Tudor Ciuhodaru avertizeaza: "Atentie marita la salatele de icre si humus! Boala a provocat deja 9 decese" Dr. Victoria Connor, care a condus acest studiu, a afirmat ...