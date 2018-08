Acesta era mega-planul lui Nicolae Ceausescu: 3.200 de kilometri de autostrada in Romania! Credeti ca ar fi reusit?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nicolae Ceausescu avea in plan construirea a 3.200 de kilometri de autostrada, iar principalele trasee alese de comunisti sunt de actualitate si in acest moment. Cei 113 kilometri erau constituiti din 96 de kilometri pe ruta Bucuresti-Pitesti (A1), plus un capat de autostrada de 17 kilometri din autostrada spre mare (A2). Planurile pentru restul sunt incluse in studiile IPTANA, compania de proiectari de drumuri a regimului comunist. Aceasta a fost infiintata in 1953 sub numele de Institutul de Proiectari Hidrotehnice si Drumuri (IPHD) si se afla in subordinea directa a Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene. In 1966 aceasta s-a reorganizat si s-a redenumit Institutul de Proiectari Transporturi Auto, Navale si Aeriene (IP ...