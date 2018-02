Acesta este adevarul! Cu ce se ocupa, de fapt, Ramona Gabor, in Dubai

Este plecata in Dubai, de mai bine de 8 ani si se pare ca duce o viata de lux acolo, asa ca nu putina lume se intreaba cu ce se ocupa Ramona Gabor, sora Monicai Gabor. Daca in Romania erau amandoua modele foarte cunoscute, iata ca in afara au cunoscut cu adevarat punctul culminant al carierei.

Ramona Gabor duce o viata de printesa in Dubai, acolo unde sustine ca este model si chiar are cateva contracte importante, daca ar fi sa ne luam dupa pozele ei de pe retelele de socializare.

Potrivit unor surse din anturajul ei, insa, se pare ca sora Monicai Gabor este sub protectia unui barbat cu bani care are grija de ea. De asemenea, el este cel care detine fabrica de haine pe care Ramona le promoveaza si unde este fotografiata de cele mai multe ori.

Cu ajutorul aceluiasi afacerist, Ramona Gabor a ajuns sa urce si pe podiumurile de moda din Dubai, ea ajungand cunoscuta in lumea designerilor de acolo.

