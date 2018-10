Acesta este ceaiul special, benefic pentru memorie si inteligenta

Ceai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cazul in care iti doresti sa iti imbunatatesti performantele mentale, ceaiul bogat in antioxidanti este alegerea ideala, fiind benefica pentru functionarea si vigilenta memoriei. In scopul de a iti stimula gandirea, poti tine cure cu ceaiuri bogate in antioxidanti, care te protejeaza impotriva radicalilor liberi ce ne afecteaza celulele din organism, sporind memoria si vigilenta mentala si incetinind imbatranirea creierului. Ingrediente si mod de preparare al ceaiului minune care stimuleaza gandirea 2 linguri de macese zdrobite 2 linguri de fructe de catina 1 lingurita din traista-ciobanului 1 lingurita de matase de porumb 1 litru de apa Modul de preparare este unul foarte simplu: Se pune apa la fi ...