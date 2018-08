Acesta este cel mai scurt meci de box din ISTORIE: a durat doar o secunda - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lupta dintre americanul Curtis Harper si nigerianul Efe Ajagba a intrat in istorie ca cea mai scurta din istoria boxului. Intalnirea din Minneapolis nu va fi uitata curand. Nimic nu anunta turnura unica pe care urma sa o ia partida de la categoria grea. Curtis Harper a intrat in ring, iar in momentul in care clopotelul a sunat startul a parasit zona de lupta. Nedumerit, arbitrul din ring i-a atribuit victoria lui Efe Afagba. Explicatia a venit la cateva minute distanta. Americanul a fost nemultumit de suma pe care trebuia sa o primeasca din bursa meciului. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Video ...