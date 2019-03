Acesta este noul videoclip de promovare a Romaniei. Vezi ce fost mare sportiv apare in clip - VIDEO

clip prezentare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Turismului a prezentat aseara, pe , videoclipul de promovare a zonelor turistice din Romania. Videoclipul, care dureaza trei minute si 33 de secunde, are sloganul „Romania, o destinatie pentru 365 de zile de vacanta pe an”, dupa cum este mentionat de ministerul de resort pe pagina de . Primaria pune la bataie 150 de mii de lei pentru promovarea Iasului drept capitala a tineretului In perioada urmatoare urmeaza sa fie prezentate si versiuni mai scurte, a spus Bogdan Trif, ministrul Turismului. Pe coloana sonora se aude naistul Nicolae Voiculet, iar Ilie Nastase este singura vedeta care apare, deoarece este primul numar 1 din istoria tenisului. „Te astept in tara mea. ...