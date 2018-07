Aceste 20 de obiecte iti vor proteja casa de rele si vor atrage energia pozitiva

Exista obiecte care sunt capabile sa-ti protejeze casa, sa-ti transforme locuinta intr-un camin confortabil, placut si plin de putere.

De ce plin de putere? Pentru ca astfel se stabileste schimbul de energie si se iroseste minimum din ea; iar in rezultat vom primi mai multa energie si canalele noastre prin care trece energia se vor autocurati si nu se vor mai bloca.

Iata cateva obiecte, care te vor ajuta sa traiesti mai bine.

1. Cuart sau cristal de stanca – are o putere de reflectie exceptionala, astfel daca in casa este macar un pic de energie pozitiva, cristalul o va reflecta si o va inmulti. El sta in fiecare casa ca o antena si atrage emotiile de bucurie, emotiile pure si luminoase.

2. Fata de masa alba – ca si flagul alb este simbolul impacarii. Acest articol trebuie sa se gaseasca in fiecare casa, unde certurile si neintelegerile vor fi mult mai putine.

3. Banii pe care neaparat trebuie sa-i ai acasa – 33 de monede de cupru. Acest numar este simbolul succesului si norocului, el o sa te ajute ca cei ai casei sa castige bine.

4. Inula – planta soarelui, care ajuta impotriva multor boli si totul pentru ca in ea este ascunsa energia soarelui. Aceasta floare nu vindeca doar corpul, dar si sufletul.

5. Bol de lemn – el incarca lumea inconjuratoare cu energie, pentru ca pastreaza caldura. El va aduce in casa bucurie si sanatate, ar fi bine sa pui in bolul de lemn painea.

6. Lingura de argint – Este metalul lunii, iar folosind-o vei fi protejat de catre aceasta de magia neagra.

7. Trandafir – floarea, care pastreaza iubirea. Ea este binevenita, in deosebi pentru femeile care isi doresc copii.

8. Acvariu – vasul cu apa, care strange toata energia negativa ce atrage saracia.

9. Pana alba de la o pasare acvatica – ea aduce fericirea in casa.

10. Piatra din raul copilariei. Omul mentine o legatura permanenta cu casa, mai ales cea in care s-a nascut si a crescut. O piatra din apropierea casei parintesti o sa aduca energie pozitiva la locul actual de trai.

11. Ata rosie de lana – este un remediu minunat contra bolilor fizice si spirituale. Ea protejeaza si de magia neagra.

12. Matura de mesteacan – cel ce o are in casa si este prieten cu ea nu va sti de necazuri si pierderi.

13. Lumanare obisnuita din ceara naturala – ea purifica locuinta si o umple cu energie creatoare.

14. Sapun natural – el nu doar curata corpul, dar si sufletul.

15. Clopotei – inca din cele mai vechi timpuri, vracii puteau vindeca boli cu ajutorul clopoteilor.

16. Bold – este un obiect al puterii. Forma acestuia este potrivita pentru transmiterea energiei dintr-un sistem in altul.

17. Mere – pomul de mar a aparut primul in viata omului ( Marul lui Adam). Inca din cele mai vechi timpuri la nunta li se ofereau tinerilor mere rosii. Ele sunt simbolul iubirii si bunastarii familiale.

18. Miere – este un aparator al casei. Pentru armonie si pace in famile, aceasta trebuie sa fie mereu prezenta pe masa.

19. Ardei rosu – este o leguma ce detine o putere magica. Ea reinvie dragostea si pasiunea intr-un cuplu.

20. Potcoava – Daca in casa sunt multe certuri si scandaluri, trebuie s-o pui cu capetele in jos. Daca in casa exista intelegere si vrei sa mentii aceasta armonie, pune-o cu capetele in sus.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.